Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK 5. randevuda
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Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK 5. randevuda

Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK 5. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK, ligde 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK, ligde 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'a farklı kaybeden Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Sarı-siyahlılar, ligin 3. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Müsabaka yarın saat 19.15'te Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

İki takım arasında oynanan 4 maçın 3'ü berabere biterken, 1 karşılaşmada ise Gaziantep FK galibiyete uzandı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK 5. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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