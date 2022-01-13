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Yeni Malatyaspor, iki futbolcu transfer etti

Yeni Malatyaspor, iki futbolcu transfer etti
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Kenan Özer ile forvet Nouha Dicko'yu renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Kenan Özer ile forvet Nouha Dicko'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK'de forma giyen forvet Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak Gaziantep FK'de forma giyen serbest statüdeki Kenan Özer ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

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