Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile 8 maçtan 8 puan topladı Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 8 maçtan 8 puan topladı.

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 8 maçtan 8 puan topladı.

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Malatya temsilcisi Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği başarıyı yakalayamadı.

Sarı-kırmızılılar Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ligin 28. haftasında Göztepe karşısında elde etmişti.

Süper Lig'de oldukça kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı son 15 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş karşısında 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Yeni Malatyaspor, Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı: Yeni Malatyaspor-Konyaspor: 1-1, Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 2-1, Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 1-2, Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-1, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 3-2, Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0, Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 0-1, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1.

Kalan haftalarda final niteliğinde 2 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu maçlardan en az 4 puan çıkarmayı hedefliyor.

Hikmet Karaman ile çıktığı 8 maçtan 8 puan alabilen Malatya ekibinde gözler 33. haftadaki Ç.Rizespor maçına çevrildi.

(İHA)

Kaynak: İHA