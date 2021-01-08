Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

08.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:26
Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak, karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligin geride kalan 17 haftasında 21 puan toplayan ve oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Kayserispor maçından galip ayrılmanın hesabını yapıyor.

Takımda kart cezalısı olan savunma oyuncusu Karim Hafez, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fikri Sağlar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:31:15. #1.15#
title