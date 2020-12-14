Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını tamamladı

14.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:00
Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarı sahasında Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarı sahasında Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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