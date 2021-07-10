Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Bolu'da bir otelin sahasında, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idman, çift kale maçla tamamlandı.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder