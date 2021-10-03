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Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor'a sahasında 2-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, karşılaşmada kötü oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor'a sahasında 2-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, karşılaşmada kötü oynadıklarını söyledi.

Gevrek, karşılaşma sonrası mağlubiyete tepki gösteren taraftarları tribünlere inerek sakinleştirmeye çalıştı.

Stat dışında gazetecilere açıklama yapan Gevrek, 5 haftadır mağlup olduklarını ve seyircilerin bu nedenle tepkili olduğunu belirterek taraftarlardan özür diledi.

Taraftarın her anlamda protesto ve söz hakkı bulunduğunu, daha ligin başında olduklarını dile getiren Gevrek, "Bugün kötü oynadık, galibiyeti de beraberliği de hak etmedik. Futbolda puan almanız lazım, iyi de oynasan kötü de oynasan puan alsan bunlar görünmüyor. 5 haftadır üst üste mağlubiyetleri taraftarımız hak etmiyor. Taraftarımız, camiamız sabırlı olsunlar gereken yapılacak, önlemler alınacak." diye konuştu

Protestoların olabileceğinin ancak sonuç olarak herkesin takıma destek olması gerektiğinin altını çizen Gevrek, şöyle devam etti:

"Daha lig uzun, biz gerekeni yaparak, taraftarımızla camiamızla birlikte hareket etmemiz lazım. Çok sıkıntılar, krizler yaşadık, yaklaşık 8 yıldır Yeni Malatyaspor'un başkanlığını yapıyoruz. Bu güne kadar birlikte büyük başarılara imza attık. Zaman zaman sıkıntılarımız, kötü gidişatımız oldu. Allah'ın izniyle bu sıkıntıların içinden çıkacağımıza inanıyoruz. Anlık protestolar olacak, hepimiz üzülüyoruz. Protestolar doğru ama takımımızı destekleyeceğiz, inanacağız, takım bundan sonra Allah'ın izniyle hak ettiği başarıyı kazanacaktır."

Takımın menfaati için gerekenin yapılacağını bildiren Gevrek, "Bir milli maç arası var, gereken tedbirler alınacak, hatalar ve eksikliklere müdahale olacak." dedi.

Bir gazetecinin hakem hatalarına ilişkin sorusu üzerine Gevrek, "Mağlup olmuşuz, bazı şeyleri götürüp hakeme bağlamayı doğru bulmuyorum, mağlubiyeti hakeme mal etmek istemiyoruz. Biz kötü oynadık önce kendimizi eleştirelim." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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