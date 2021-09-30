Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak

AA / Okan Coşkun - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçtan ümitli olduklarını söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçtan ümitli olduklarını söyledi.

Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, oynadıkları son 2 maçta talihsizlik yaşadıklarını belirterek, "Oyun anlamında çok kötü oynamadık. 2 maçta golü atanın kazanacağı maçlardı. Ama maalesef rakiplerimiz attı. Futbolda bunlar var. İnişler çıkışlar olacak, genç bir takımız. Oyun anlamında kötü oynamıyoruz. Oyunun belli bölümlerinde güzel oynuyoruz. Böyle düşüşler oluyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Ben toparlayacağımıza inanıyorum. Milli maç arası dönemde takımı revize edip daha çok puanlar alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Takımdaki futbolcular arasındaki uyum sorununun diğer takımlara göre biraz daha uzun sürdüğünü anlatan İzzet Erdoğan, şunları kaydetti:

"Takımın yarısından fazlası yeni oyuncu. Uyum süreci var, bunu ilk günden beri söylüyorum. Kamp dönemini geçirdiğimiz arkadaşlarımızdan gönderdiklerimiz oldu. 13 kiralık oyuncumuz var. Yurt dışından gelen 4 oyuncumuz var. Onların takıma adapte olması kolay olmuyor. Bu her takım için geçerli. Bütün takımlar böyle sıkıntılar yaşıyor. Ama önemli olan bu sıkıntıları ne kadar bir sürede atlatacağımız. Bizimki biraz uzadı. Biz bu kadar beklemiyorduk. İçerideki maçları en azından puan kaybetmeden bitirmeyi becerebilseydik bugün farklı şeyler konuşuyorduk. Lig çok sıkıntılı, puan araları çok kısa. Ben iyi olacağına inanıyorum. Hatayspor maçından ümitliyiz."

Erdoğan, 3 Ekim Pazar günü sahalarında oynayacakları Atakaş Hatayspor maçında Adem Büyük ve Kubilay Kanatsızkuş haricinde eksiklerinin bulunmadığını belirtti.

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak
AA / Okan Coşkun - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Numan Kurtulmuş
Magazin Kerem Kamışlı Müge Anlı
Spor Sergen Yalçın Mesut Özil Salih Uçan Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:30:59. #1.12#