Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçtan ümitli olduklarını söyledi.

Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, oynadıkları son 2 maçta talihsizlik yaşadıklarını belirterek, "Oyun anlamında çok kötü oynamadık. 2 maçta golü atanın kazanacağı maçlardı. Ama maalesef rakiplerimiz attı. Futbolda bunlar var. İnişler çıkışlar olacak, genç bir takımız. Oyun anlamında kötü oynamıyoruz. Oyunun belli bölümlerinde güzel oynuyoruz. Böyle düşüşler oluyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Ben toparlayacağımıza inanıyorum. Milli maç arası dönemde takımı revize edip daha çok puanlar alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Takımdaki futbolcular arasındaki uyum sorununun diğer takımlara göre biraz daha uzun sürdüğünü anlatan İzzet Erdoğan, şunları kaydetti:

"Takımın yarısından fazlası yeni oyuncu. Uyum süreci var, bunu ilk günden beri söylüyorum. Kamp dönemini geçirdiğimiz arkadaşlarımızdan gönderdiklerimiz oldu. 13 kiralık oyuncumuz var. Yurt dışından gelen 4 oyuncumuz var. Onların takıma adapte olması kolay olmuyor. Bu her takım için geçerli. Bütün takımlar böyle sıkıntılar yaşıyor. Ama önemli olan bu sıkıntıları ne kadar bir sürede atlatacağımız. Bizimki biraz uzadı. Biz bu kadar beklemiyorduk. İçerideki maçları en azından puan kaybetmeden bitirmeyi becerebilseydik bugün farklı şeyler konuşuyorduk. Lig çok sıkıntılı, puan araları çok kısa. Ben iyi olacağına inanıyorum. Hatayspor maçından ümitliyiz."

Erdoğan, 3 Ekim Pazar günü sahalarında oynayacakları Atakaş Hatayspor maçında Adem Büyük ve Kubilay Kanatsızkuş haricinde eksiklerinin bulunmadığını belirtti.