Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
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Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

21.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:52
Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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