Yeni Malatyaspor günü çift idmanla geçirdi
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Yeni Malatyaspor günü çift idmanla geçirdi

Yeni Malatyaspor günü çift idmanla geçirdi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanlar, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanlarda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Yeni Malatyaspor günü çift idmanla geçirdi
Yeni Malatyaspor günü çift idmanla geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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