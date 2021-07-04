Yeni Malatyaspor günü çift idmanla geçirdi
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanlar, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanlarda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik