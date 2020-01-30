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Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

30.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:17
Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk , Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesini feshettiğini 'na (TFF) bildirdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'a imza atması beklenen Guilherme ile yollarını ayırdı. Malatya ekibi, futbolcunun sözleşmesinin fesih edildiğini Futbol Federasyonu'na iletti.


Kaynak: DHA
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