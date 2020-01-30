Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
30.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:17
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'a imza atması beklenen Guilherme ile yollarını ayırdı. Malatya ekibi, futbolcunun sözleşmesinin fesih edildiğini Futbol Federasyonu'na iletti.
Kaynak: DHA
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