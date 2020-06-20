Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
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Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
20.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:20

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi ekip, 12 haftanın ardından 3 puanla tanıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Issam Chebake'nin vuruşunda Göztepe defansı araya girerek tehlikeyi önledi.

36. dakikada konuk ekip Göztepe'de ileriye doğru gönderilen topla buluşan Wilzeck'in ceza alanı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

38. dakikada baskısını artıran Göztepe'de, Mossoro'nın pasında topu alan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

41. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Umut Bulut kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

64. dakikada Gökhan Töre, ceza sahasının hemen dışından vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleyi bulmadı.

71. dakikada Farnolle'nin Wilzeck'e yaptığı faul sonucu VAR'a giden halem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da yaptığı itirazlar üzerine kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

76. dakikada penaltı noktasının başına geçen Alpaslan'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

78. dakikada Acquah'ın ceza alanına yaptığı ortada Vidar, yakın mesafeden topu kaleci Beto'nun sağından ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kamil Wilczek'in, altıpas üzerinden şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.

90. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Umut'un vuruşunda kaleci Beto topu çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tripic'in şutunda Hadebe topu kale çizgisinden çevirerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xxx, Mina xx, Hadebe xxx, Fofana xx (Vidar dk. 56 xx), Acquah xx, Robin xx (Ndayishimiye dk. 71 x), Gökhan xxx, Murat xx (Donald dk. 88 ?), Sakıb xx (Karim Hafez dk. 88 ?), Umut xxx

Yedekler: Muhammed Enes Salik, Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Karim Hafez, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Youssouf Ndayishimiye, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: Beto x, Gassama x (Atınç dk. 88 ?), Alpaslan x, Titi x, Berkan x, Castro x (Borges dk. 90 ?), Soner x (Napoleoni dk. 61 x), Halil x (Tripic dk. 61 x), Mossoro x (Deniz dk. 82 ?), Serdar x, Wilzeck x

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan, Murat Paluli, Zlatko Tripic, Kerem Atakan Kesgin, Yalçın Kayan, Andre Poko, Celso Borges, Deniz Kadah, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Umut (dk. 41), Vidar (dk. 78) (Y. Malatyaspor), Alpaslan (dk. 76 pen.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Hadebe, Sakıbi Karim (Y. Malatyaspor), Alpaslan (Göztepe)

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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