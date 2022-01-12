Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri