Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

03.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:47
Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı ekip, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesiste, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Yeni Malatyaspor, taktik çalışmasıyla Göztepe maçının hazırlıklarını bitirdi.

Yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Sarı-siyahlılarda kart cezalısı Kubilay Kanatsızkuş ve Teenage Hadebe ile sakatlıkları devem eden Karim Hafez ve kaleci Ertaç Özbir, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile orta sahada görev yapan Stevie Mallan ise Göztepe karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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