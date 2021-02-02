Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

02.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:44
Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 4 Şubat Perşembe günü konuk olacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 4 Şubat Perşembe günü konuk olacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.

Antrenmana, dün transfer edilen bazı futbolcular da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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