Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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