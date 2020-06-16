Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
16.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:55
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA