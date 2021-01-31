Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

31.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:36
Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Perşembe günü Göztepe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Perşembe günü Göztepe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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