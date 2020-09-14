Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 18 Eylül Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
14.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:37

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 18 Eylül Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, yenilenme çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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