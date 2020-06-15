Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular fitnes salonunda çalışırken, diğer futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Kaynak: AA