Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, futbolcu Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı.
31.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:21
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, futbolcu Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı.
Sarı-siyahlı kulüp, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini Mayıs 2021'e kadar yeniledi.
Gökhan Töre, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.
Kaynak: AA