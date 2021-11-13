Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü GZT Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü GZT Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş'ın doğum günün kutlandı.
İdmanda futbolcular, teknik heyet gözetiminde çeşitli çalışmalar yaptı.
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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