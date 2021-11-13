Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü GZT Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü GZT Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş'ın doğum günün kutlandı.

İdmanda futbolcular, teknik heyet gözetiminde çeşitli çalışmalar yaptı.

Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak

Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak

 İki kulüp arasında savaş çıkarmıştı! Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'la yolları ayırıyor

İki kulüp arasında savaş çıkarmıştı! Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'la yolları ayırıyor

 Aslan transferde hedefi çok net koydu! İşte Galatasaray'ın gündemindeki 3 futbolcu

Aslan transferde hedefi çok net koydu! İşte Galatasaray'ın gündemindeki 3 futbolcu

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title