Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, teknik heyet gözetiminde çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri
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