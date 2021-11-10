Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı tesislerindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, teknik heyet gözetimninde çeşitli çalışmalar yaptı.

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