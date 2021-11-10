Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı tesislerindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, teknik heyet gözetimninde çeşitli çalışmalar yaptı.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri
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