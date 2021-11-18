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Yeni Malatyaspor, Giresun'da galibiyet arayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni Malatyaspor, Giresun'da galibiyet arayacak

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.

Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlı ekip maçın hazırlıklarını sürdürürken, Marius Sumudica yönetiminde tekrardan galibiyet ile tanışmak istiyor.

Doğu Anadolu ekibi ile Karadeniz ekibinin aralarında oynadıkları son 6 maçta her iki takımın 2'şer galibiyeti bulunurken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

(Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor, Giresun'da galibiyet arayacak

Yeni Malatyaspor, Giresun'da galibiyet arayacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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