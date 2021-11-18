Yeni Malatyaspor, Giresun'da galibiyet arayacak

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.

Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlı ekip maçın hazırlıklarını sürdürürken, Marius Sumudica yönetiminde tekrardan galibiyet ile tanışmak istiyor.

Doğu Anadolu ekibi ile Karadeniz ekibinin aralarında oynadıkları son 6 maçta her iki takımın 2'şer galibiyeti bulunurken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

(Numan Güder/İHA)