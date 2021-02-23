Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti
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Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

23.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:54
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde sportif direktör Ali Ravcı, yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman çeşitli çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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