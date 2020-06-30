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Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
30.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:55

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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