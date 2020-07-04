Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği golsüz beraberliği ile tamamlandı
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Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği golsüz beraberliği ile tamamlandı

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği golsüz beraberliği ile tamamlandı
04.07.2020 20:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:42

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma iki takımın da golsüz beraberliği ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nde ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan kaleye çektiği şutta top kaleci Farnolle'de kaldı.

39. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.

44. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda Flavio'nun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topla buluşan Ayite'nin vuruşunda da top az farkla auta çıktı.

54. dakikada ev sahibi takımda Fofana'nın ceza sahası içinde kaleye direkt çektiği şut savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

65. dakikada gol için bastıran Yeni Malatyaspor'da ceza alanına giren Fofana'nın penaltı noktası üzerinden vurduğu şutta top kaleciden dönünce topla buluşan Donald'ın vuruşunda ise top üst direğe çaparak dışarı çıktı.

69. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Erdem'in sağ kanattan rakip ceza sahasının uzun mesafeden yolladığı topa hiçbir arkadaşı dokunamayınca ev sahibi takım adına tehlikeli geçti.

80. dakikada Gençlerbirliği'nde sol çaprazdan Halil İbrahim'in ceza sahasına yaptığı ortada Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

STAT: YENİ MALATYA

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Murat xx (Kjartansson dk. 76 x), Acquah xx, Ndayishimiye xx (Robin dk. 45 x), Donald xx (Walter dk. 88 ?), Fofana xx (Ahmed dk. 88 ?), Umut xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem xx, Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim xx, Berat xx (Polomat dk. 90 ?), Baiano xx, Candeias xx, Ayite xx (Seuntjens dk. 78 x), Sefa xx (Sami Gökhan dk. 90 ?), Stancu xx

Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Rahmetullah Berişbek, Soner Dikmen, Stephane Sessegnon, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kartlar: Murat, Ndayishimiye, Mina, Umut, Chebake (Y. Malatyaspor), Sefa, Berat (Gençlerbirliği)

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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