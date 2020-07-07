Yeni Malatyaspor geçmiş sezonları mumla arıyor Süper Lig'de üçüncü dönemini geçiren Yeni Malatyaspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla adeta geride kalan sezonları mumla arar oldu.

Süper Lig'de üçüncü dönemini geçiren Yeni Malatyaspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla adeta geride kalan sezonları mumla arar oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Yeni Malatyaspor bu sezon sergilediği performansla Süper Lig kariyerinin en başarısız yılını yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 13 maçta 10 mağlubiyet, 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İlk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamladığı Süper Lig'in ikinci devresinde tam bir çöküş yaşayan Malatya ekibi, lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza attı.

Yalnızca 5 puan geldi

Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman döneminde, ligin ilk yarısında görev yapan Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 5 puan eklenebildi. Topladığı 29 puanla 15. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı sayılara da yansıdı. Yeni Malatyaspor, 13 haftada rakip ağlara 11 gol bırakırken, kalesinde ise 22 gol gördü. Malatya temsilcisi, ligin ikinci yarısındaki tek galibiyetini ise 2-1'lik skorla Göztepe karşısında elde etti.

Önümüzdeki haftalarda final niteliğinde 4 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu müsabakalardan en az 7 puan çıkarmayı hedefliyor.

Hikmet Karaman'ın öğrencileri, sırasıyla Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. - MALATYA

Kaynak: İHA