Yeni Malatyaspor, Gazişehir Gaziantep ile Özel Maç Yapacak
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında cumartesi günü Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık maçı oynayacak.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında cumartesi günü Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık maçı oynayacak.
Ligin ilk haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, sezon açılışı maçında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Transfer dönemini sessiz geçiren Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi Malatya'da seyircisi önünde görücüye çıkacak.
Yeni Malatyaspor - Gazişehir Gaziantep karşılaşması cumartesi günü oynanacak. Malatyalı futbolseverler karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek. - MALATYA
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