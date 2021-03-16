Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü
16.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:59
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlılar, çalışmalarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sürdürdü.
Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş