Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

12.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:51
Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30. haftayı maç yapmadan geçen sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma, güç ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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