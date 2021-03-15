Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlılar, çalışmalarına Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde devam etti.

Ligin 30. haftasını bay geçen Malatya ekibinde, ısınma hareketlerinin ardından futbolcular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, forvet oyuncusu Umut Bulut'un doğum günü kutlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine