Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçına hazır

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlılar, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Kulüp başkanı Adil Gevrek ile yönetim kurulu üyeleri İlhan Çelebi ve Mehmet Coşer Gömüç de antrenmanı bir süre takip etti.

Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Yeni Malatyaspor ile Gaziantep, yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik