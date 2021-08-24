Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik