Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
22.07.2020 22:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:13
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla tamamlandı
Kaynak: Hürriyet