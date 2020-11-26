Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

26.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:37
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, teknik heyet, futbolcu ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.

Ayrıca dizinde ağrıları olan futbolcu Jody Lukoki'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol dizinde bağ zedelenmesi ve ödem tespit edildi. Jody Lukoki, Gaziantep FK maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

İlgili Haberler

Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor ara vermeden 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor ara vermeden 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Öykü Karayel Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 16:40:25. #1.15#
title