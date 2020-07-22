Yeni Malatyaspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
22.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:08
Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçen hafta deplasmanda Ç.Rizespor'a yenilerek kümede kalma şansını zora sokan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına moralsiz başladı.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı Rize deplasmanına götürülmeyen Afriyie Acguah katıldı. Düz koşu yapan Ganalı oyuncunun Gaziantep maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla sona erdi. Malatya ekibi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA
Kaynak: İHA