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Yeni Malatyaspor, galibiyete hasret kaldı

Yeni Malatyaspor, galibiyete hasret kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un 3 puan özlemi devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un 3 puan özlemi devam ediyor.

Son olarak evinde oynadığı Alanyaspor'a 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup olan sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla birlikte Süper Lig'deki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. En son evinde oynadığı Altay maçını kazanan Doğu Anadolu ekibi sonrasında oynadığı 6 maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Süper Lig'de 16. haftanın tamamlanmasıyla birlikte 14 puanla 18. sırada bulunan Kaplanlar küme düşme potasında yer alıyor. Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçtan mutlak galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, galibiyete hasret kaldı

Yeni Malatyaspor, galibiyete hasret kaldı

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