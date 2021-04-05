Yeni Malatyaspor galibiyete hasret kaldı
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Yeni Malatyaspor galibiyete hasret kaldı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor'un galip hasreti 11 maça yükseldi.

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Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor'un galip hasreti 11 maça yükseldi.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını üzmeyi sürdürüyor.

Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuçla alan Yeni Malatyaspor sonrasında oynadığı 11 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0), Trabzonspor'a (2-0), İttifak Holding Konyaspor'a (3-2), Beşiktaş'a (1-0), Yukatel Denizlispor'a (3-2) ve Medipol Başakşehir'e (3-1) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1) ve Gaziantep ile (2-2) berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, söz konusu 11 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunan ve 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, 16. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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