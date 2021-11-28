Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

MARGARIT: ÖZ GÜVENİMİZ İÇİN BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, vefat eden eski başkanları Mustafa Cengiz'in ailesine ve camialarına başsağlığı dileyerek, çok üzgün olduklarını söyledi. İnan, maçla ilgili söylemek istediği şey olduğunu kaydederek, "Bugün buraya geldim. Çok üzgünlerdi. Gönül isterdi ki aslında oyunla ilgili konuşmak artık o bir klasik haline geldi. Sürekli hakemleri konuşuyoruz. Bizi de buna mecbur ediyorlar açıkçası ben sadece bir şeye değinmek istiyorum bugün hakemle ilgili son dakikalarda attığımız golü önce hakem veriyor. ben de çok yakındım dördüncü hakeme ve gittim dördüncü hakeme neden golü verdikten sonra iptal etti diye sordum. Bana yukarıdan haber bekliyor dedi vardan ama ben aslında doğrusunu biliyorum bunu hocamla da paylaştım içerde kurallarda vardan bir karar verdikten sonra var hakemi genelde karışmıyor. Ufak tefek şeylerde hakem de bunu biliyor. Gol verseydi eğer vardan çağrılmayacaktı ki, zaten var yok gibiydi. Çağrılmayacağını bildiği için aslında verdiği golü tekrardan iptal etti. Aslında bu niyet bizi çok üzmeye başladı. Bunu sizle paylaşmak istiyorum çünkü yüzde 100 bir penaltımız verilmedi. Orada varın çağırmaması da hepimizi hayretlere düşürdü çok üzgünüz gerçekten ben hiç aslında hakem konuşmak istemiyordum ama canımı çok acıttı. Çünkü bütün oyuncularımız içerde o kadar üzgündü ki ve herkes sadece hakemi konuşuyor biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık aslında diğer takımlarda bundan şikayetçi evet destek vermemiz lazım diyoruz ama bazen de kötü niyet hissettiğiniz zaman çok üzülüyorsunuz sizin canınızı acıtıyor. Onun dışında evet aslında istediğimiz oyunu belki tamamıyla sahaya yansıtamadık ama gene de kazanmak için gereken bütün pozisyonları yakaladık sonuçlandıramadık bunun için de çok üzgünüz" dedi.