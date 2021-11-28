Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ardından - Adil Gevrek

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettikleri Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, Galatasaray karşısında aldıkları puan ile moral bulduklarını ifade etti.

Gevrek, maçın ardından gazetecilere, Galatasaray ile önemli bir karşılaşma yaptıklarını fakat önemli pozisyonların pek yaşanmadığını söyledi.

Takımını tebrik eden Gevrek, "Gönül ister ki 3 puan almak ama olmadı. Konumumuza gereği biraz yukarı çıkmamız gerekiyor. Galatasaray gibi bir takımdan puan almak çok önemli ve takımımız ilk beraberliği aldı." dedi.

Gevrek, ligde uzun süredir kötü bir gidişatlarının bulunduğunu belirterek, Galatasaray karşısında aldıkları puanın moral olacağını dile getirdi.

Aldıkları puanla İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına da iyi hazırlanacaklarını anlatan Gevrek, şunları kaydetti:

"Transfer durumu hocamızla konuşuldu. Şu an önümüzde 5 maç var. Bu maçlarda alabildiğimiz en iyi puanı alıp iyi bir yerde ilk yarıyı bitirmeyi hedefliyoruz. Transfer dönemi geldiğinde teknik heyetimizle isteklerimizi konuşacağız. İsteklerimizi de biliyoruz ve transfer yapacağız. Önceliğimiz alabildiğimiz puanları almaktır."

Gevrek, hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e rahmet ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.