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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı yapılan antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.

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AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

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