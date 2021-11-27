Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Basına kapalı yapılan antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
Haberi Kaydet