Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sakatlığı devam eden Benjamin Tetteh ise takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

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