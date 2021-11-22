Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimi sizce nasıldı? #GSvsFB #Fenerbahçe #Galatasaray— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri