Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

21.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:54
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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