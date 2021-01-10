Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

10.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:38
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile 12 Ocak Salı günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile 12 Ocak Salı günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim İsmail Kartal Emre Taşdemir Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Ocak Endonezya Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 16:38:29. #1.15#
title