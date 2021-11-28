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Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçından notlar

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son oynadığı Fenerbahçe derbisine göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son oynadığı Fenerbahçe derbisine göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetimindeki takım, evinde kaybettikleri Fenerbahçe maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanında, Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Babel, Emre Kılınç, Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Ev sahibi takım Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ise deplasmanda mağlup oldukları GZT Giresunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'inde Ertaç Özbir, Semih Kaya, Karim Hafez, Wallace, Sadık Çiftpınar, Haddadi, Mallan, Chouiar, Jospin, Adem Büyük, Ndong yer aldı.

Müsabaka öncesi eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiği anons edilerek, başsağlığı dilendi ve saygı duruşunda bulunuldu.

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AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri

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