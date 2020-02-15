Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında ilk peşinde

15.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:04

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a konuk olacak BtcTurk Yeni Malatyaspor, rakibi karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Galatasaray ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı.

Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda iki mağlubiyet, bir beraberlik yaşadı.

Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 2-0 ve 3-0'lık mağlubiyetlerle dönerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Son 5 maçında galip gelemedi

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 5 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Malatya temsilcisinin 19. haftadaki Trabzonspor müsabakası ise deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşılaşmasıyla hem 5 maçlık kazanamama durumunu sonlandırmak hem de rakibine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Malatya'da üstün taraf

Malatya ekibi, sahasındaki lig maçlarında rakibine geçit vermedi.

Yeni Malatyaspor, sarı-kırmızılı ekiple Malatya'da oynadığı 3 lig karşılaşmasının 2'sini 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. Bu sezonun ilk yarısındaki müsabaka ise 1-1 sonuçlandı.

İstanbul'daki tek galibiyet Beşiktaş'a karşı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 12 maçta bir galibiyet alabildi.

2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı oynadığı maçlarda sadece bir kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş'a karşı elde etti.

Sarı-siyahlı ekibin İstanbul temsilcilerine karşı deplasmanda oynadığı müsabakaların sonuçları şöyle:

Sezon Rakip Sonuç 2017-2018 Kasımpaşa 3-2 Fenerbahçe 3-1 Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş 3-1 Galatasaray 2-0 2018-2019 Beşiktaş 2-1 Medipol Başakşehir 1-1 Kasımpaşa 3-0 Fenerbahçe 3-2 Galatasaray 3-0 2019-2020 Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş 0-2

"Beşiktaş'a yaptığımız sürprizi Galatasaray'a da yapacağız"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Karşılaşmaya ciddiyetle hazırlandıklarını dile getiren Çelikel, "Karşımızda Galatasaray var. Kötü gidişata Galatasaray maçıyla son vermek istiyoruz. Bir çıkış yakalamayı hedefliyoruz. Takımımız çıkış yapacak güçte." ifadelerini kullandı.

Çelikel, sezonun ilk yarısında özellikle gol yollarında çok etkili olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tekrar aynı noktaya gelmek istiyoruz. Karşımızda Galatasaray var. Galatasaray karşısında haddimizi bilerek oynayacağız. Her şey olabilir. İstanbul'a en kötü bir puan için gidiyoruz ancak 3 puan için de elimizden geleni yapacağız. Teknik ekip ve futbolcularımıza güveniyoruz. Beşiktaş'ı da İstanbul'da hiç yenememiştik, Allah nasip etti yendik. Beşiktaş'a yaptığımız sürprizi Galatasaray'a da yapacağız. Galatasaray'ın güçlü bir kadrosu var. Güçlü bir camia ama biz de iyiyiz ve güçlü bir camiaya sahibiz. Takımımıza güveniyoruz. Neden olmasın, tabii ki kolay değil ama imkansız da değil. Kötü gidişata Galatasaray maçıyla 'dur' demek istiyoruz."

Kaynak: AA