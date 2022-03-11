Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı - Haberler

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Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı Hafif yaralanan Adil Gevrek hastaneye kaldırıldı Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kullandığı otomobille İstanbul Kuzey Marmara Otoyolunda kaza yaptı.

İSTANBUL (İHA) - Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

Hafif yaralanan Adil Gevrek hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kullandığı otomobille İstanbul Kuzey Marmara Otoyolunda kaza yaptı. Kazada hafif şekilde yaralanan Adil Gevrek hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir katılımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, 34 GLH 44 plakalı aracıyla seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada Adil Gevrek hafif şekilde yaralanırken, yanında bulunan oğlu Yusuf Gevrek ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise Adil Gevrek'e müdahale etti. Hafif yaralanan Adil Gevrek yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

Son Dakika | Yeni Malatyaspor Futbol Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

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